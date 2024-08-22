Первые 10 автобусов закупили для музыкальных школ Краснодарского края

Речь идет об учебных заведениях, ученики которых гастролируют с оркестрами по региону, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы Кубани, к нему весной обратилась жительница Кропоткина и передала просьбу сына, который учится в местной музыкальной школе и выступает в оркестре баянистов-аккордеонистов.

«В прошлом году он одержал победу в первом детском культурном форуме «ЯВКультуре» и попросил помочь реализовать его мечту — играть со своим оркестром в концертных залах всего края. Для этого нужен такой транспорт, в котором поместится весь коллектив и музыкальные инструменты. Уверен, таких талантливых ребят нужно поддерживать, создавать условия для развития их способностей», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

После этого обращения губернатор поручил приобрести автобус не только для кропоткинской музыкальной школы, но и для других образовательных заведений, чьи воспитанники гастролируют с оркестрами по краю.

«Сегодня передаем первые 10 автобусов. В следующем году продолжим закупку транспорта», — сказал Кондратьев.

Так, в рамках краевой программы «Развитие культуры» новые автобусы получат образовательные учреждения в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Сочи, Кавказском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Мостовском и Туапсинском районах.

По численности воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств Кубань занимает третье место в стране, уступая лишь Московской области и Москве, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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