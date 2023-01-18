Первое заседание провел новый созыв Общественного совета при ГУ МВД по Краснодарскому краю

В обновленный Совет вошли 23 представителя НКО, деятели науки, культуры, искусства и спорта, а также руководители СМИ и крупнейших вузов.

«В ближайшие три года нам с вами предстоит совместными усилиями выполнять большой объем работы по дальнейшему укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности и повышению уровня доверия населения к полиции Кубани», — отметил начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант полиции Владимир Андреев.

Все общественники получили удостоверения в торжественной обстановке. В ходе заседания председателем Совета единогласно избран доктор наук, председатель Совета ректоров вузов Кубани и Адыгеи Владимир Лобанов. Он и ранее руководил работой совета при главке полиции края. В прежней должности остались три заместителя председателя.

На пост еще одного заместителя председателя Совета выбрали проректора Кубанского госуниверситета Темыра Хагурова. Ответственным секретарем по решению большинства остался председатель Краснодарского краевого регионального отделения Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник.

Общественники утвердили регламент, кодекс этики, а также рассмотрели вопрос комплектования комиссий Совета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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