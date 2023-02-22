Первое в России уголовное дело против военного ВСУ о насилии над гражданскими поступило в суд

Речь о первом уголовном деле о насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, которое возбудили в РФ в отношении украинского военного. Судебный процесс начнется в ближайшее время, сообщили в Южном окружном военном суде.

Солдату Вооруженных сил Украины вменяются статья 278 (насильственный захват власти), часть 1 статьи 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), часть 2 статьи 105 (убийство), статья 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Дело рассмотрят в общем порядке.

По информации Следственного комитета, в июне 2022 года солдату ВСУ предъявили обвинение в убийстве мирного жителя в поселке Мирном под Мариуполем. Он расстрелял мужчину из-за неправильного произношения слов на украинском языке. Преступление произошло 27 марта, добавили в ведомстве.

Кроме того, Южный окружной военный суд сейчас рассматривает дело участника националистического батальона «Айдар». Он обвиняется по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам РФ) и статьи 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), сообщает ТАСС.

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