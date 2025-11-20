Первое слушание по делу «кладбищенской мафии» прошло в Сочи

На скамье подсудимых оказались 13 человек — они обвиняются в многочисленных эпизодах взяток за оформление участков на кладбищах.

Суд провел первое слушание по делу «кладбищенской мафии». Следствие считает организатором группировки экс-советника главы администрации Сочи.

В его сообщество входили начальник отдела по организации похорон департамента городского хозяйства администрации Сочи и специалисты отдела, а также сотрудники сочинских ритуальных агентств и рабочие кладбищ, сообщает «Ъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе 2023 на тот момент действующий общественный советник главы города Сочи решил заработать на предоставлении мест для захоронения на кладбищах и создал для этого преступное сообщество.

Злоумышленники сделали невозможными похороны человека в городе-курорте без взятки. За место соучастники брали от 100 тыс. до 800 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемых и членов их семей по ходатайству следователя СКР наложили арест на сумму выше 900 млн рублей.

