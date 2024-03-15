«Первое радио Кубани» победило в конкурсе «Экономическое возрождение России»

Жюри XXX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2023 года присудило «Первому радио Кубани» победу в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации».

Всего участники оценивались в 10 номинациях, и «Первое радио Кубани» — единственное СМИ из Краснодарского края, завоевавшее награду в одной из них. В этом конкурсе «Первое радио Кубани» участвовало не с отдельными программами, а как радиостанция, освещающая экономическое развитие региона.

«Первое радио Кубани» на протяжении 25 лет является надежным и авторитетным источником информации об экономике Кубани. Благодаря своей широкой аудитории и профессиональной команде журналистов, радиостанция представляет полную картину развития региональной экономики. В программе «Та еще тема» активно освещаются различные отрасли экономики региона —от сельского хозяйства и пищевой промышленности до туризма и инфраструктурных проектов.

Ведущее ток-шоу радиостанции «Самое время» посвящено темам инновационных технологий, строительству, транспорту и логистике, туризму и гостиничному бизнесу. Регулярно проходят интервью с ведущими представителями бизнес-сообщества, экспертами и государственными деятелями.

Цикл программ «Где деньги» рассказывает о том, как заработать, сохранить и приумножить. Программа освещает новости из мира финансов и бизнеса края, страны и мира, а также предлагает нетривиальные идеи заработка. Благодаря своей объективности, профессионализму и широкому охвату семимиллионной аудитории, «Первое радио Кубани» помогает предпринимателям, инвесторам и простым слушателям быть в курсе всех изменений и новостей в экономике страны и региона.

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