Первая победа Ивича в РПЛ: ФК «Краснодар» обыграл «Динамо»

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги прошел на поле «быков». «Краснодар» выиграл у «бело-голубых» со счетом 3:1.

Счет в игре на 19 минуте открыл нападающий гостей Константин Тюкавин. На 24-й — полузащитник «Краснодара» Кади сравнял цифры на табло. С 59-й минуты «Динамо» играл в меньшинстве, красную карточку за грубую игру получил Муми Нгамале.

На 67 минуте Кади оформил дубль и стал лучшим игроком матча. На третьей добавленной минуте полузащитник «Краснодара»Никита Кривцов вкатил в ворота соперников третий мяч.

Эта победа стала для «Краснодара» первой в чемпионате под руководством главного тренера Владимира Ивича. «Краснодар» с 29 очками занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре 18 марта «Краснодар» в гостях встретится с московским «Локомотивом».

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