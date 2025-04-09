Перспективы онлайн-продаж мебели на выставке «Юмидс» в Краснодаре

Руководитель категории «Мебель и интерьер» на платформе Авито Никита Ткачев дал телеканалу «Кубань 24» эксклюзивное интервью.

Международная мебельная выставка «Юмидс», проходящая в Краснодаре, собрала более 350 ведущих отечественных и зарубежных компаний. Это мероприятие стало отличной площадкой для демонстрации новых продуктов и технологий, а также для обсуждения актуальных тенденций в индустрии. Одним из ключевых вопросов, затронутых на выставке, стали перспективы развития онлайн-продаж мебели.

Никита Ткачев, руководитель категории «Мебель и интерьер» на платформе Авито, в своем выступлении рассказал об изменениях, произошедших на рынке онлайн-продаж мебели за последние несколько лет, а также о возможностях, которые открываются перед производителями и продавцами благодаря выходу на онлайн-площадки.

Ткачев подчеркнул стремительный рост популярности покупок мебели через интернет. По его словам, онлайн-площадки позволяют компаниям значительно расширить свою аудиторию и увеличить объемы продаж. Благодаря широкому охвату пользователей и удобству совершения покупок такие платформы становятся незаменимыми инструментами для успешного ведения бизнеса в сфере мебели и интерьера.

Выставка «Юмидс» стала значимым событием для всех участников мебельной отрасли, предоставив им возможность обменяться опытом, узнать о новейших трендах и найти новые пути для роста и развития своего дела.