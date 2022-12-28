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Пермского стрелка приговорили к пожизненному заключению за убийство шести человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/permskogo-strelka-prigovorili-k-pozhiznennomu-zaklyucheniyu-za-ubijstvo-shesti-chelovek
Пермского стрелка приговорили к пожизненному заключению за убийство шести человек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу 20 сентября 2021 года в Пермском госуниверситете, вынес Пермский краевой суд 28 декабря. В результате происшествия погибли 6 человек, более 50 получили травмы и раны.

«Суд приходит к убеждению, что несмотря на молодой возраст, смягчающие обстоятельства и положительные характеристики, Бекмансурову должно быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшееся время — в колонии особого режима», — сказал судья Сергей Коробейнников при оглашении приговора.

Он подчеркнул, что Бекмансуров в тот день совершил три преступления особой тяжести и три преступления средней тяжести. Время заключения под стражей ему зачтут из расчета: один день под стражей равен одному дню отбывания в тюрьме.

Ранее суд признал Бекмансурова вменяемым и виновным по шести пунктам обвинения. Уголовное дело в отношении него начали рассматривать 5 сентября. Его обвинили в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителя, повреждении чужого имущества.

На первом судебном заседании преступник полностью признал свою вину. В последнем слове он заявил, что раскаивается в содеянном и обязуется возместить причиненный ущерб. За два месяца в суде изучили более 100 томов уголовного дела. Допросили родственников погибших.

По версии следствия, 20 сентября прошлого года Бекмансуров пришел на территорию Пермского государственного университета с гладкоствольным ружьем и открыл стрельбу по людям. В результате 6 человек погибли, 20 получили ранения, 37 получили травмы.

При задержании Бекмансуров выстрелил в сторону полицейского. Правоохранитель обезвредил нападавшего с помощью табельного огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», устроившему стрельбу в Пермском университете Тимуру Бекмансурову ампутировали левую ногу. После нападения он некоторое время находился в реанимации в тяжелом состоянии.

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