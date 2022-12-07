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Перепады настроения: возможно причина в кровяном давлении

Ученые обнаружили причинно-следственную связь между диастолическим артериальным давлением и уровнем невротизма.

Согласно новейшему исследованию, кровяное давление может влиять не только на физическое, но и на психическое здоровье человека.

Невротизм — черта личности, характеризующаяся склонностью к негативным эмоциям, таким как тревога, страх, неудовлетворенность, депрессия, гнев и чувство вины. Невротики чувствительны к критике других, часто самокритичны и легко развивают тревогу, гнев, беспокойство, враждебность, застенчивость и депрессию. Это очень часто сопровождается повышением артериального давления и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Проводя исследование, ученые пошли в обратном порядке — от давления в психологическому состоянию. Было замечено, что, контролируя уровень давления в организме, можно снизить нервозность человека. То есть не только нервы и стресс повышают давление, но возможна и обратная связь — повышение давления провоцирует стресс, тревогу и/или расстройство настроения.

Исследовательская группа признала ограниченность своей работы и отметила, что необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять причинно-следственную связь между диастолическим артериальным давлением и психическим состоянием. Тем не менее уже сейчас ученые предлагают контролировать артериальное давление, как составляющую лечения неврозов.

«Надлежащее лечение артериального давления может уменьшить невротизм, минимизировать расстройства настроения и сердечно-сосудистые заболевания, вызывающие невротизм», — заключили в исследовании опубликованном в журнале BMJ General Psychiatry.

Для контроля давления рекомендуется ежедневный мониторинг, изменение образа жизни и, по рекомендации врача, лекарства.

Автор:

Александр Свириденко

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