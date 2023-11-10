Перенос компенсации советских вкладов на 2027 год одобрили в Госдуме РФ

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, который вносит изменения в решение вопроса по урегулированию обязательств по вкладам граждан, размещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанке России.

Этот закон стал дополнением к проекту федерального бюджета на следующий год и плановый период 2025-2026 годов. В документе отмечается, что дата компенсаций советских вкладов была перенесена до 1 января 2027 года.

Согласно закону, восстановление сбережений будет осуществляться путем выплаты целевых долговых обязательств, используя долговой рубль. Стоимость одного долгового рубля будет определяться на основе изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и основной стоимости этого набора, сообщает RT.

Читайте также: банки России начали активно повышать процентную ставку по вкладам и депозитам.