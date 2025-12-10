Переход на Дзержинского в Краснодаре планируют достроить к середине 2026 года

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Евгений Беляков 10 декабря прокомментировал ход работ по строительству подземного перехода на улице Дзержинского.

«На сегодняшний день готовность объекта составляет порядка 60%. На первом этапе полностью залито тело подземного пешеходного перехода, лестничные спуски, пандусы, шахты для лифта. Ведутся отделочные работы. Также выполнили перенос всех инженерных коммуникаций на объекте», — приводит слова Белякова МЦУ Краснодара.

Сейчас ведутся работы в рамках второго этапа на противоположной стороне дороги. Специалисты занимаются котлованом, армированием подпорных стенок и лестничных спусков, уточнил замдиректора департамента.

«Во время работ были выявлены неучтенные инженерные коммуникации, перекладка которых привела к увеличению сроков сдачи перехода. Завершить работы на объекте планируется к середине 2026 года», — заключил Евгений Беляков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый подземный переход на Дзержинского в Краснодаре начали строить в 2025 году. Сдать объект рассчитывали в начале 2026 года. В середине октября строительство перехода отложили из-за непогоды. О старте второго этапа строительства стало известно 20 октября.

