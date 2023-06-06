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Перебои с мобильным интернетом могут возникнуть с 7 по 9 июня из-за проводимых перед сезоном работ в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pereboi-s-mobilnym-internetom-mogut-vozniknut-s-7-po-9-iyunya-iz-za-provodimyh-pered-sezonom-rabot-v-sochi
Перебои с мобильным интернетом могут возникнуть с 7 по 9 июня из-за проводимых перед сезоном работ в Сочи
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Об этом 6 июня сообщили в муниципальном центре управления Сочи.

По данным оперштаба, из-за проводимых работ в преддверии летнего сезона с 7 по 9 июня в некоторых районах курорта локально могут возникать временные перебои с мобильным интернетом сотовых операторов.

Проводимые работы позволят улучшить качество связи в летний сезон, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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