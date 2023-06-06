Перебои с мобильным интернетом могут возникнуть с 7 по 9 июня из-за проводимых перед сезоном работ в Сочи

Об этом 6 июня сообщили в муниципальном центре управления Сочи.

По данным оперштаба, из-за проводимых работ в преддверии летнего сезона с 7 по 9 июня в некоторых районах курорта локально могут возникать временные перебои с мобильным интернетом сотовых операторов.

Проводимые работы позволят улучшить качество связи в летний сезон, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

Читайте также: в преддверии лета эксперты выявили оператора с самым стабильным интернетом на трассе к Новороссийску.