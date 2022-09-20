PepsiCo прекратила производство напитков в России
Общество
20.09.2022 12:42
PepsiCo полностью прекратила производство газированных напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew на территории России.
При этом в магазинах еще можно найти продукцию производителя.
«Все концентраты [для изготовления напитков] закончились в России, и производство остановилось», — цитирует заявление компании агентство Reuters.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», компания PepsiCo 9 марта сообщила о приостановке работы в России. Причиной этого стали события на Украине.
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