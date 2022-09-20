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PepsiCo прекратила производство напитков в России

Общество
20.09.2022 12:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/pepsico-prekratila-proizvodstvo-napitkov-v-rossii
PepsiCo прекратила производство напитков в России
Фото unsplash.com

PepsiCo полностью прекратила производство газированных напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew на территории России.

При этом в магазинах еще можно найти продукцию производителя.

«Все концентраты [для изготовления напитков] закончились в России, и производство остановилось», — цитирует заявление компании агентство Reuters.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», компания PepsiCo 9 марта сообщила о приостановке работы в России. Причиной этого стали события на Украине.

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