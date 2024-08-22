Пепелище, сгоревшее авто: последствия пожара в бане и кафе в Новороссийске

В Новороссийске вечером 21 августа потушили крупный пожар. В коммерческом здании горели столовая, баня, а затем гаражи. О причинах возгорания и последствиях ЧП с места происшествия рассказала специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

«Обрушенные доски, угли, прожженная железная крыша, осколки стекла — сейчас здание бани выглядит так. Еще очень чувствуется запах гари, а второй этаж тлеет до сих пор. Огонь задел и рядом припаркованные машины — у них расплавились фары и части капота», — сообщает журналист.

Внутри сгорела почти вся мебель и оборудование, от лестницы остался каркас. Уцелел только предбанник и кабинет владельца.

«На мой взгляд, это было короткое замыкание, так как жара была третий день. Работники ушли, никого не было, но в моем кабинете исчез свет. Я выскочил в коридор узнать причину этого, когда увидел возгорание», — вспоминает владелец бани Александр Ткаченко.

Этот комплекс нежилых строений находится в южном районе Новороссийска на улице Хворостянского. Рядом — батутный центр, он не пострадал в отличие от расположенного за баней гаража. Местные жители пытались дотушить его своими силами, однако стоявшая внутри машина сгорела полностью.

— Огонь перекинулся на автоцентр, который рядом. Потом все пошло на гаражи. Горело и воняло очень долго. Было много машин пожарных и скорой помощи. — Пожарные тушили с самого верха, с гаражей, потому что других вариантов не было. Потом был сильный взрыв, наверно, газ.

По словам очевидцев, работу пожарных осложняли висевшие над баней электропровода. Сначала нужно было их полностью убрать, обесточить здание, а после приступить к тушению. На ликвидацию пожара ушло почти 5 часов. На месте работали 85 специалистов и 25 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В момент возгорания отдыхающих в бане не было, потому в ЧП никто не пострадал. Владельцу предстоит устранять последствия. Точные причины случившегося будут выяснять правоохранители.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на улице Хворостянского в Новороссийске начался в 21:50, в 1:30 его полностью ликвидировали.