Пенсионер незаконно наловил пиленгаса на 170 тыс. рублей в Приморско-Ахтарском районе

Мужчину, который вылавливал рыбу незаконным способом, багрением, полицейские заметили на берегу канала Восточно-Ахтарского нерестово-выростного хозяйства.

При проверке у 62-летнего жителя Краснодара правоохранители изъяли свыше 120 особей пиленгаса. Ущерб от действий подозреваемого превысил 170 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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