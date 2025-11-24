Пекарня в Анапе более 20 лет угощает детей выпечкой

В Анапе местная пекарня уже много лет радует детей, предлагая им свежее пирожное в подарок.

Каждый ребенок, даже если он ничего не покупает, получает угощение, просто попав в пекарню.

«Счастливые глаза малышей — это лучшая награда, которая помогает хранить тепло и душу в нашем деле долгие годы», — отмечают работники пекарни.

