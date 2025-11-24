Пекарня в Анапе более 20 лет угощает детей выпечкой
Общество
24.11.2025 07:58
В Анапе местная пекарня уже много лет радует детей, предлагая им свежее пирожное в подарок.
Каждый ребенок, даже если он ничего не покупает, получает угощение, просто попав в пекарню.
«Счастливые глаза малышей — это лучшая награда, которая помогает хранить тепло и душу в нашем деле долгие годы», — отмечают работники пекарни.
Читайте также: в Новороссийске ряды Юнармии пополнили 300 юных жителей Краснодарского края. На церемонии молодые люди дали клятву на верность юнармейскому братству и получили личную книжку юнармейца.