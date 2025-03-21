Педагоги присоединились к программе компенсации ипотечных выплат в Сочи

Новая мера социальной поддержки предусмотрена для учителей, которые взяли ипотеку с 1 января 2025 года. Так, к программе присоединились 13 педагогов из Сочи, и теперь ежемесячно из городского бюджета им будут выплачивать до 20 тыс. рублей.

«Спасибо Краснодарскому края и администрации города Сочи за такую поддержку учителей. Я считаю, что мне и моим коллегам это действительно необходимо», — сказала преподаватель русского языка Елена Шарипова.

Городские власти помогают и с оплатой аренды жилья. Например, педагоги без постоянной регистрации, ежемесячно получают по 20 тыс. рублей. Также для работников образования Сочи предусмотрен льготный проезд в общественном транспорте. Эта мера распространяется и на воспитателей детсадов, педагогов допобразования.

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