Педагог из Краснодарского края вышла во 2 тур конкурса «Учитель года России»

Преподаватель русского языка и литературы краснодарской гимназии № 25 Евгения Константинова вошла в число 15 лауреатов всероссийского конкурса.

Теперь Евгения Константинова продолжит борьбу во втором туре. Имя победителя станет известно 5 октября.

«Позади три конкурсных испытания: «Педагогический диктант», «Урок» и «Разговор со школьниками». Свой урок педагог посвятила культуре речи, а беседу с ребятами — теме «Человеческий капитал страны» — рассказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Жители Кубани могут поддержать землячку в конкурсе «Учитель года России». Для этого нужно проголосовать с помощью чат-бота в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

При помощи фильтров нужно будет выбрать регион и визитную карточку учителя.

Евгения Константинова — «Учитель года Кубани», выпускница КубГУ, педагог высшей категории. Увлекается театром и изобразительным искусством, рисует акварелью и пастелью, вышивает, занимается баскетболом и лыжным спортом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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