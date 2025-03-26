ПБК «Локомотив-Кубань» в гостях победил «Пари НН» со счетом 75:67

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел 26 марта в Нижнем Новгороде. Игра закончилась со счетом 75:67 в пользу «железнодорожников».

В составе «Локомотива» результативностью отличился разыгрывающий Патрик Миллер, он набрал 13 очков, сделал 4 подбора и 2 передачи.

У соперников самым результативным стал форвард Александр Чадов — 16 очков, 5 подборов, 2 передачи, перехват и блок-шот — по одному.

Следующую игру «Локомотив-Кубань» тоже проведет на выезде. 29 марта «железнодорожники» встретятся с саратовским «Автодором».

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