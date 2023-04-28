ПБК «Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии

Матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локо» и ЦСКА прошел 28 апреля в Краснодаре.

Встреча закончилась со счетом 98:75 в пользу гостей. Таким образом ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3.

В ЦСКА по итогам матча самым результативным игроком стал Самсон Руженцев. Он набрал 14 очков. «Локомотиву» больше всех очков принесли Девон Акун-Перселл и Антон Квитковских — по 13 очков.

Решающий седьмой матч серии пройдет в Москве 1 мая, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 апреля ПБК «Локомотив-Кубань» в гостях победил ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии со счетом 68:85.