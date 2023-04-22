ПБК «Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА в четвертом матче полуфинальной серии

«Локомотив-Кубань» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ уступил ЦСКА — 73:79. Игра прошла 22 апреля в краснодарском «Баскет-холле».

Таким образом, счет в серии до четырех побед сравнялся — 2:2. Следующая игра пройдет 25 апреля в Москве, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Победу ЦСКА принесли попадания лидеров — Алексея Шведа и Каспера Уэйра на последней минуте. Самым результативным игроком в ЦСКА стал Каспер Уэйр — 20 очков. В составе «Локомотива-Кубань» 19 очков набрал Джейлен Барфорд.

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