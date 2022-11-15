ПБК «Локомотив-Кубань» сыграет против петербургского «Зенита»

Видео канала «Кубань 24»

Подготовка к битве с чемпионом идет полным ходом. Баскетбольный «Локомотив-Кубань» 16 ноября дома принимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, а пока активно тренируется в родных стенах.

«Красно-зеленые» сейчас восстанавливаются после выездных матчей. Последние две игры они провели в гостях — в Саратове и Красноярске.

«У нас очень серьезная подготовка в этом плане, Алехандро и Олег Андреевич делают все возможное, чтобы мы восстанавливались. У нас разные программы, у каждого свой график. Очень важно, что выиграли две игры на выезде. Сейчас у нас три, если не ошибаюсь, подряд. И будем стараться сделать четыре», — сказал игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Захар Ведищев.

«Железнодорожники» сейчас действительно на победных рельсах, в трех последних играх — успех. Обыграны «Астана», «Автодор» и «Енисей». Причем красноярскую команду удалось одолеть на последних секундах. Джейлен Барфорд реализовал решающий бросок примерно так же, как сделал это в сентябрьском матче Суперкубка против «Зенита», когда «Локо» одержал победу. Питерцы в этом сезоне — в полном порядке, пока проиграли лишь УНИКСу и ЦСКА.

«Я считаю, что Томпкинс показывает хорошую игру в последних матчах, Томассон оказывает большое влияние на команду. С нетерпением жду этих ребят в игре», — поделился игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Джейлен Барфорд.

Ждут с нетерпением этих ребят и сам матч и болельщики. Начнется противостояние «Локомотива-Кубань» и «Зенита» в «Баскет-Холле» в 20:30.