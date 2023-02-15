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ПБК «Локомотив-Кубань» разгромил на выезде МБА

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-razgromil-na-vyezde-mba
Видео канала «Кубань 24»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» взял убедительный реванш в Москве у МБА за два поражения в Единой лиге ВТБ.

Краснодарцы начали сезон с домашнего поражения от этой команды, в декабре уступили в гостях. В этот раз у «Локо» было успешное начало, провальная вторая часть и фантастическая третья. Ее гости выиграли со счетом 29:5. Команде удалось не растерять гигантское преимущество. Итоговый счет очень убедительный — 89:60. Это уже вторая разгромная победа «Локомотива» в году. До этого пострадал УНИКС.

«Мы становимся лучше, потому что хотим этого. Это часть нашего плана. Может, мы и удивляем в последнее время, но мы готовы ко всем командам. Я надеюсь, мы сможем закрепить ту игру, которую показываем сейчас», — сказал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Секулич.

Впечатляющая статистика у легионеров «Локо». Привычные 22 очка набрал участник воскресного Матча звезд Джейлен Барфорд. У январского новичка Девона Акуна-Перселла 18 очков, 16 — у Криса Хортона, который приехал в декабре. «Локомотив» и МБА снова сыграют в следующем туре второго этапа, но уже в марте, после паузы на матчи сборных.

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