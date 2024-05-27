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ПБК «Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту» во втором матче бронзовой серии

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-proigral-zenitu-vo-vtorom-matche-bronzovoj-serii
ПБК «Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту» во втором матче бронзовой серии
Фото ПБК "Локомотив-Кубань"

Матч серии за 3 место в Единой лиге ВТБ прошел вечером 27 мая в Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 99:96 (22:28, 26:20, 26:24, 25:24). Самыми результативными игроками в составе «Локо» стали: Патрик Миллер — 22 очка, Дмитрий Узинский и Джейлен Барфорд — по 15 очков, Андрей Мартюк и Кирилл Елатонцев — по 12 очков.

После этого поражения счет в бронзовой серии Единой лиги ВТБ стал 2:0 в пользу «Зенита». Следующий матч команды проведут 30 мая на паркете «Баскет-Холла» в Краснодаре.

Читайте также: «Локомотив-Кубань» уступил УНИКСу в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 4:3.

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