ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде уверенно победил «Минск»

Видео канала «Кубань 24»

Краснодарцы разгромили соперника со счетом 92:70.

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» неплохо съездил в столицу Беларуси. Стал свидетелем рекордной для этого сезона Единой лиги ВТБ явки болельщиков — более 9 тыс. человек пришли поболеть за «Минск». Но, к сожалению для них, смотреть поклонникам пришлось на то, как россияне уверено побеждают.

Лучшим снайпером в составе «Локо» стал Андрей Мартюк. На его счету — 22 очка.

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