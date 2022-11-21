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ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде уверенно победил «Минск»

Спорт
21.11.2022 21:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-na-vyezde-uverenno-pobedil-minsk
Видео канала «Кубань 24»

Краснодарцы разгромили соперника со счетом 92:70.

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» неплохо съездил в столицу Беларуси. Стал свидетелем рекордной для этого сезона Единой лиги ВТБ явки болельщиков — более 9 тыс. человек пришли поболеть за «Минск». Но, к сожалению для них, смотреть поклонникам пришлось на то, как россияне уверено побеждают.

Лучшим снайпером в составе «Локо» стал Андрей Мартюк. На его счету — 22 очка.

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