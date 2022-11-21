ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде уверенно победил «Минск»
Спорт
21.11.2022 21:24
Краснодарцы разгромили соперника со счетом 92:70.
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» неплохо съездил в столицу Беларуси. Стал свидетелем рекордной для этого сезона Единой лиги ВТБ явки болельщиков — более 9 тыс. человек пришли поболеть за «Минск». Но, к сожалению для них, смотреть поклонникам пришлось на то, как россияне уверено побеждают.
Лучшим снайпером в составе «Локо» стал Андрей Мартюк. На его счету — 22 очка.
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