ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с новгородским «Пари НН»

Видео канала «Кубань 24»

Первая в сезоне гостевая серия баскетбольного «Локомотива-Кубань» завершится 27 октября. Краснодарцы начали ее с победы в Перми, а продолжили поражением в Казани.

Сейчас «железнодорожников» ждет матч в Нижнем Новгороде с командой, которую тренирует наставник сборной России Зоран Лукич. Эти коллективы — антиподы в плане опыта. Средний возраст у волжан — 28 лет, а у кубанцев — 23,5 года.

«Я на протяжении всей карьеры работал с молодыми игроками. Конечно, это вызов и для меня, и для ребят. Это потрясающий процесс, как они по ходу сезона через работу на тренировках улучшают свою роль в команде, становятся лидерами, учатся брать на себя ответственность. Но, конечно, то, что у нас такая молодая команда, — это цена за результат», — сказал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Секулич.

На этой игре в стане «Локо» будет отсутствовать Иван Паунич. Серб готовится к домашней встрече с «Астаной» 31 октября. Предыдущий матч с УНИКСом он смотрел вместе с болельщиками. После просмотра на большом экране с трещотками и кричалками поклонники смогли пообщаться с игроком.

«Супер, что «Локомотив» организовал такой просмотр, где игроки могут встретиться с болельщиками. Спасибо им за большую поддержку, что нам дают каждый матч», — поделился игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Иван Паунич.

У «Локо» пока отрицательный баланс в Единой лиге ВТБ: успех в матчах с «Самарой» и «Пармой», неудачи в поединках с МБА, ЦСКА и УНИКСом. У нижегородцев три победы при двух поражениях. Матч 27 октября во Дворце спорта «Нагорный» начнется в 19:00.