Павел Гордиенко: подводный спорт преподают детям многократные чемпионы мира

Гости программы «Детали» — заместитель директора ГБУ ДО Краснодарского края «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» Павел Гордиенко, тренер спортивной сборной команды Краснодарского края по подводному спорту в дисциплине апноэ Павел Калюжный, тренер спортивной сборной команды Краснодарского края по прыжкам в воду Юрий Исаев.



В Краснодаре прошли краевые соревнования по подводному спорту. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В состязаниях приняли участие 140 спортсменов из Краснодара, Новороссийска, Сочи и Кавказского района. Соревнования проводились в двух дисциплинах: «плавание в ластах» и «плавание в классических ластах» на различных дистанциях, а также в эстафетах. В «Деталях» поговорили об этом виде спорта и о том, как на его развитие повлияло строительство Дворца водных видов спорта.