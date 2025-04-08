Патриотический мурал по эскизу школьника создали в центре Краснодара
Патриотический мурал по эскизу ученика седьмого класса Детской школы искусств им. Пономаренко Максима Василенко появился на фасаде на насосной станции «Краснодар Водоканал» на улице Коммунаров.
Василенко стал победителем конкурса «Zащитники: сила, честь и отвага России», который организовал фонд «Добро и дело» при поддержке Гранта губернатора Кубани.
Мурал по эскизу школьника создал краснодарский художник Павел Бибишев. Работа с изображением солдата по задумке автора символизирует контраст между войной и миром и является символом надежды и силы духа.
В церемонии открытия мурала участвовали глава администрации Центрального округа Краснодара Елена Малова, депутат гордумы Краснодара Наталья Кулишова, директор фонда «Добро и дело» Анна Потынга, попечитель фонда «Добро и дело» Лилиана Егорова, заслуженный деятель искусств Кубани, член Союза художников России Лариса Ильченко и участники конкурса.
Победители и лауреаты конкурса «Zащитники: сила, честь и отвага России» получили дипломы и памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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