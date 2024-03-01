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Патриарх Кирилл планирует посетить Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/patriarh-kirill-planiruet-posetit-vsemirnyj-festival-molodezhi-v-sochi
Патриарх Кирилл планирует посетить Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
Патриарх Кирилл. Фото rusplt.ru

По данным источника в Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Сочи для участия в фестивале молодежи уже 2 марта.

Патриарх планирует встретиться с участниками международного мероприятия, на котором собрались около 20 тыс. участников. Примерно половина участников фестиваля приехали в Сочи из за рубежа.

ВФМ проходит на территории Сириуса с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи начал работать в Сириусе. Около 4 тыс. волонтеров помогают организаторам ВФМ в 15 направлениях. Большинство из них собрались на площади под названием «Душа России».

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