Патриарх Кирилл освятит новый храм в Анапе
Общество
19.09.2023 16:02
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 октября совершит чин великого освящения храма в честь святого равноапостольного Великого князя Владимира, который построили на улице Ленина, 176.
Начало освящения храма архиерейского чином начнется в 8:45. Великое освящение храма патриархом Кириллом начнется в 9:45.
После этого в новоосвященном храме пройдет божественная литургия, которую возглавит патриарх Московский и всея Руси в сослужении с архиереями Кубанской митрополии, сообщает паблик храма святого Серафима Саровского в Анапе.
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