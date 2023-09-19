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Патриарх Кирилл освятит новый храм в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/patriarh-kirill-osvyatit-novyj-hram-v-anape
Патриарх Кирилл освятит новый храм в Анапе
Патриарх Кирилл. Фото rusplt.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 октября совершит чин великого освящения храма в честь святого равноапостольного Великого князя Владимира, который построили на улице Ленина, 176.

Начало освящения храма архиерейского чином начнется в 8:45. Великое освящение храма патриархом Кириллом начнется в 9:45.

После этого в новоосвященном храме пройдет божественная литургия, которую возглавит патриарх Московский и всея Руси в сослужении с архиереями Кубанской митрополии, сообщает паблик храма святого Серафима Саровского в Анапе.

Читайте также: в поселке Афипском построят храм Владимирской иконы Божией Матери. Согласно православной традиции, торжественное богослужение и молебен предшествовали установке креста на месте будущего храма.

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