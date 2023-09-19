Патриарх Кирилл освятит новый храм в Анапе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 октября совершит чин великого освящения храма в честь святого равноапостольного Великого князя Владимира, который построили на улице Ленина, 176.

Начало освящения храма архиерейского чином начнется в 8:45. Великое освящение храма патриархом Кириллом начнется в 9:45.

После этого в новоосвященном храме пройдет божественная литургия, которую возглавит патриарх Московский и всея Руси в сослужении с архиереями Кубанской митрополии, сообщает паблик храма святого Серафима Саровского в Анапе.

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