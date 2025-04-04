Пассажирский поезд Москва — Новороссийск насмерть сбил мужчину

Несчастный случай произошел вечером 1 апреля на железнодорожной станции Давыдовка в Лискинском районе Воронежской области.

Пассажирский поезд сообщением Москва — Новороссийск сбил 53-летнего мужчину, который переходил ж/д пути в неположенном месте. Машинист подавал пешеходу звуковые сигналы, однако тот не отреагировал. От полученных травм потерпевший скончался.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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