Пассажирка авиарейса Сочи — Стамбул пыталась незаконно вывезти 1,8 млн рублей

В аэропорту Сочи сотрудники таможни нашли у вылетавшей рейсом в Турцию женщины незадекларированные наличные деньги.

Инспекторы остановили 51-летнюю пассажирку авиарейса Сочи — Стамбул, проходившую через зеленый коридор без подачи таможенной декларации. При осмотре ее ручной клади обнаружили 22,6 тыс. долларов США и 16 тыс. рублей. Общая сумма изъятых средств — порядка 1,8 млн рублей.

Наличные в пределах установленной законом нормы — 10 тыс. долларов — вернули пассажирке. Остальную часть средств — более 1 млн рублей — конфисковали.

Женщина объяснила свое нарушение незнанием правил перемещения денег через границу, однако это не освободило ее от ответственности. Против пассажирки возбудили дело об административном правонарушении за недекларирование наличных денежных средств, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи.

Читайте также: незадекларированные украшения Van Cleef на 3 млн рублей изъяли в аэропорту Сочи.

Подпишись, здесь всегда интересно.