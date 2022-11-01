Пассажира самолета Сочи — Санкт-Петербург оштрафовали на 54,5 тыс. рублей за курение на борту
Решение о штрафе для пассажира принял Московский районный суд Санкт-Петербурга.
Суд установил, что 29 мая 2022 года мужчина находился на борту самолета Сочи — Санкт-Петербург. Во время руления воздушного судна он закурил электронную сигарету. Табачный дым заметил один из пассажиров. В кармане кресла нашли окурок. При этом мужчина не отрицал наличия у него сигареты.
Командир самолета решил отменить взлет и вызвать наряд транспортной полиции для нарушителя. Мужчину сопроводили в ЛО МВД в аэропорту Сочи.
Из-за действий пассажира задержка вылета составила 1 час 47 минут. Авиакомпания «Россия» понесла убытки в 54,5 тыс. рублей и решила возместить их с нарушителя через суд.
Суд удовлетворил требования истца и назначил мужчине штраф в размере 54 тыс. 505 рублей и 23 копеек. С него также взыскали оплату госпошлины в размере 1 тыс. 835 рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 39-летний житель Санкт-Петербурга передумал лететь. В состоянии сильного нервного напряжения он закурил в салоне самолета электронную сигарету.
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