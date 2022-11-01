Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Пассажира самолета Сочи — Санкт-Петербург оштрафовали на 54,5 тыс. рублей за курение на борту

Происшествия
01.11.2022 21:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhira-samoleta-sochi-sankt-peterburg-oshtrafovali-na-54-5-tys-rublej-za-kurenie-na-bortu
Пассажира самолета Сочи — Санкт-Петербург оштрафовали на 54,5 тыс. рублей за курение на борту
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Решение о штрафе для пассажира принял Московский районный суд Санкт-Петербурга.

Суд установил, что 29 мая 2022 года мужчина находился на борту самолета Сочи — Санкт-Петербург. Во время руления воздушного судна он закурил электронную сигарету. Табачный дым заметил один из пассажиров. В кармане кресла нашли окурок. При этом мужчина не отрицал наличия у него сигареты.

Командир самолета решил отменить взлет и вызвать наряд транспортной полиции для нарушителя. Мужчину сопроводили в ЛО МВД в аэропорту Сочи.

Из-за действий пассажира задержка вылета составила 1 час 47 минут. Авиакомпания «Россия» понесла убытки в 54,5 тыс. рублей и решила возместить их с нарушителя через суд.

Суд удовлетворил требования истца и назначил мужчине штраф в размере 54 тыс. 505 рублей и 23 копеек. С него также взыскали оплату госпошлины в размере 1 тыс. 835 рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 39-летний житель Санкт-Петербурга передумал лететь. В состоянии сильного нервного напряжения он закурил в салоне самолета электронную сигарету.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Кубанская винодельня возглавила топ-100 лучших в России
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Сочи прочистят водоприемники, из-за которых во время ливней топит улицу Тимирязева
  6. В Краснодаре с начала года «умные» датчики установили на 17 светофоров
Прямой эфир
Мы в соцсетях