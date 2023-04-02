Парусный фрегат «Херсонес» прибыл в порт Новороссийска

Фрегат «Херсонес» зашел в порт Новороссийска 1 апреля. Фотографии парусника выложил в сооцсети новороссийский фотограф Максим Бессалый.

«Херсонес» был собран в 1989 году на Гданьской судоверфи в Польше. Длина фрегата — 108 м, на борту могут находиться 120 человек.

Судно известно тем, что в 1997 году обогнуло мыс Горн под парусами с выключенными двигателями. Повторить это пока никому не удалось, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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