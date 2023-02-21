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«Парту Героя» в честь погибшего участника СВО Вадима Дьяченко открыли в краснодарской школе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/partu-geroya-v-chest-pogibshego-uchastnika-svo-vadima-dyachenko-otkryli-v-krasnodarskoj-shkole
«Парту Героя» в честь погибшего участника СВО Вадима Дьяченко открыли в краснодарской школе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Церемония открытия в память о выпускнике, участнике спецоперации, прошла в школе № 61 имени Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко.

В памятном мероприятии приняли участие председатель городской Думы Вера Галушко, настоятель Свято-Георгиевского храма иеромонах отец Спиридон, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Краснодара Владимир Андрейчев, близкие героя СВО.

Мать Вадима Дьяченко, Наталья Петровна, поблагодарила всех, кто принял участие в увековечивании памяти сына. По словам Веры Галушко, одна из улиц Краснодара будет носить имя Вадима Дьяченко.

С патриотическими музыкальными номерами во время церемонии выступил ансамбль народной песни.

Вадим Дьяченко родился в Ростовской области, позже его семья переехала в Краснодар. Окончил школу в 2017 году. С ноября 2021 года по контракту служил в воинской части 12676 в должности пулеметчика в мотострелковом отделении 126 роты. С 24 февраля находился в зоне спецоперации в Херсонской области в поселке Дудчаны. В тяжелом бою осознанно остался прикрывать отход товарищей. Погиб в результате осколочного ранения в голову 4 октября. Рядовой Вадим Дьяченко представлен к ордену Мужества посмертно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в гимназии Краснодара открыли «Парту Героя» в память об Игоре Яцкове.

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