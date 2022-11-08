Паромы перевезли через Керченский пролив 27,2 тыс. пассажиров и 16 тыс. автомобилей
Общество
08.11.2022 11:05
Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября после теракта на Крымскому мосту.
По данным на 7:00 8 ноября, на Керченской переправе паромы в обе стороны перевезли 27 тыс. 215 пассажиров, 16 тыс. 78 автомобилей и 1 тыс. 21 железнодорожный вагон.
Всего с 9 октября семь паромов выполнили 502 рейса через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.
Читайте также: на Крымском мосту 8 ноября временно приостановили движение автомобилей.
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