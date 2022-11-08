Паромы перевезли через Керченский пролив 27,2 тыс. пассажиров и 16 тыс. автомобилей

Фото пресс-службы Минтранса РФ

Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября после теракта на Крымскому мосту.

По данным на 7:00 8 ноября, на Керченской переправе паромы в обе стороны перевезли 27 тыс. 215 пассажиров, 16 тыс. 78 автомобилей и 1 тыс. 21 железнодорожный вагон.

Всего с 9 октября семь паромов выполнили 502 рейса через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

Читайте также: на Крымском мосту 8 ноября временно приостановили движение автомобилей.