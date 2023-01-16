Парня примотали скотчем к столбу в Новороссийске

Примотанного к столбу молодого человека заметили 15 января на проспекте Дзержинского возле ТЦ «Южный Пассаж».

Кто и для чего примотал парня скотчем к столбу пока точно неизвестно. Некоторые предположили, что он проиграл в споре, другие уверены, что это стало для него наказанием за какой-то плохой поступок. Точные обстоятельства произошедшего выяснят сотрудники полиции.

«В настоящее время сотрудниками полиции установлены участники инцидента, молодые люди доставлены в отдел Южного района УМВД России по городу Новороссийску, также будет организована работа с субъектами системы профилактики», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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