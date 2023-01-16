Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Парня примотали скотчем к столбу в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/parnya-primotali-skotchem-k-stolbu-v-novorossijske
Парня примотали скотчем к столбу в Новороссийске
Фото t.me/ng_nov

Примотанного к столбу молодого человека заметили 15 января на проспекте Дзержинского возле ТЦ «Южный Пассаж».

Кто и для чего примотал парня скотчем к столбу пока точно неизвестно. Некоторые предположили, что он проиграл в споре, другие уверены, что это стало для него наказанием за какой-то плохой поступок. Точные обстоятельства произошедшего выяснят сотрудники полиции.

«В настоящее время сотрудниками полиции установлены участники инцидента, молодые люди доставлены в отдел Южного района УМВД России по городу Новороссийску, также будет организована работа с субъектами системы профилактики», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: пранк с обмороком устроила молодежь в Краснодаре. В торговом центре девушка упала на колени и потеряла сознание.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Скончался актер Вахтанг Кикабидзе
Скончался актер Вахтанг Кикабидзе
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
СК: провалившийся под лед в Динском районе подросток был на реке не один
СК: провалившийся под лед в Динском районе подросток был на реке не один
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
В Краснодарском крае под лед провалился рыбак, он погиб
В Краснодарском крае под лед провалился рыбак, он погиб
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Сочи прошел финал Кубка Никиты Мазепина по картингу. Фоторепортаж
  2. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  3. Бездомная собака искусала ребенка во дворе школы в Новороссийске
  4. Более 40% выручки потеряли кинотеатры Краснодарского края в 2022 году
  5. Единую платежку ЖКХ планируют ввести в России
  6. Мобилизованных предпринимателей России освободили от статистической отчетности
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях