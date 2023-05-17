«Парк облаков» откроется в парке Галицкого в апреле 2025 года

Работы в седьмой очереди парка «Краснодар» стартовали в апреле. Она расположена напротив стадиона второй команды «быков».

Гостей «парка облаков» ждут прогулочные зоны с фонтаном в глубине. Сейчас на объекте площадью 19 га уже вырыли котлованы. Над созданием новой локации работает компания «Инвестстрой», специалисты которой уже создали для будущей зеленой зоны искусственный холм высотой 27 м и высадили 60 тыс. растений.

Планируется, что новая очередь откроет двери для посетителей уже в апреле 2025 года, сообщает «Комсомольская правда — Кубань».

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