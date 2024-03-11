Парк благоустроят в Красноармейском районе по нацпроекту

Зеленую зону в пределах улиц Первомайской, Советской и Красной станицы Староджерелиевской приведут в порядок согласно нацпроекту «Жилье и городская среда».

В парке обновят тротуары и систему освещения, на детской и спортивной площадках появится резиновое покрытие и новое оборудование. Также предусмотрели сценический комплекс, где можно будет проводить массовые мероприятия.

Кроме того, на территории проведут озеленение и установят малые архитектурные формы.

С 15 марта начнется Всероссийское голосование за выбор объектов, которые благоустроят в 2025 году. Выбрать удобный пункт для голосования можно по этой ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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