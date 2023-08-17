Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Парк альпак, где можно будет обнимать южноамериканских лам, откроется на Красной Поляне в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/park-alpak-gde-mozhno-budet-obnimat-yuzhnoamerikanskih-lam-otkroetsya-na-krasnoj-polyane-v-sochi
Парк альпак, где можно будет обнимать южноамериканских лам, откроется на Красной Поляне в Сочи
Фото vk.com/alpakasochi

В Сочи 21 августа откроется зоопарк «Пача Мама».

Ферма, на которой живут ламы и кролики, расположена в районе Горной олимпийской деревни. По словам организаторов, на ферме можно будет гладить и кормить альпак, а также брать на руки кроликов.

Кроме взаимодействия с животными, гости зоопарка смогут посетить экскурсии, сообщает пресс-служба зоопарка.

Читайте также: в Кавказском заповеднике завершили учет медведей, на некоторых участках хищников стало меньше.

Статьи
Средиземноморская диета: правила питания, советы и мифы
Средиземноморская диета: правила питания, советы и мифы
Бронхит и одышка: ученые выяснили, чем опасны электронные сигареты
Бронхит и одышка: ученые выяснили, чем опасны электронные сигареты
Топ-5 лучших сериалов последнего десятилетия
Топ-5 лучших сериалов последнего десятилетия
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 августа
Роберт Де Ниро: 80 лет легендарному актеру
Роберт Де Ниро: 80 лет легендарному актеру
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях