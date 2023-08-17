Парк альпак, где можно будет обнимать южноамериканских лам, откроется на Красной Поляне в Сочи

В Сочи 21 августа откроется зоопарк «Пача Мама».

Ферма, на которой живут ламы и кролики, расположена в районе Горной олимпийской деревни. По словам организаторов, на ферме можно будет гладить и кормить альпак, а также брать на руки кроликов.

Кроме взаимодействия с животными, гости зоопарка смогут посетить экскурсии, сообщает пресс-служба зоопарка.

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