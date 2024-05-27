Парикмахерская «Мир» загорелась в центре Краснодара

Возгорание произошло днем 27 мая на улице Коммунаров в районе пересечения с Одесской. В результате происшествия никто не пострадал.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 14:03. Спасатели прибыли на место через 7 минут и установили, что парикмахерская «Мир» загорелась на площади 40 кв. метров.

В 14:17 возгорание локализовали, а в 14:39 полностью ликвидировали. С огнем в парикмахерской боролись 12 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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