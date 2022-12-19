Парень сломал знакомому ключицу бейсбольной битой в Щербиновском районе

Сотрудники отдела дознания завершили расследование этого уголовного дела и передали его для рассмотрения в суд.

Установлено, что 23-летний местный житель во время конфликта со своим знакомым схватил бейсбольную биту и несколько раз ударил ею оппонента. В результате потерпевший получил перелом ключицы.

Местного жителя подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. За это преступление ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-службы ОМВД по Щербиновскому району.

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