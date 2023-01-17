Парень с девушкой устроили откровенную фотосессию в лифте в Краснодаре
Это произошло утром 16 января в многоквартирном доме ЖК «Параллели» в поселке Краснодарском.
Откровенную фотосессию сняли камеры видеонаблюдения, запись выложили в соцсети. На кадрах видно, что парень и девушка зашли в лифт. После этого девушка начала раздеваться, а парень ее фотографировал.
В комментариях к записи жильцы ЖК «Параллели» в основном с пониманием отнеслись к откровенной фотосессии в лифте и не стали осуждать молодых людей за их поступок:
— Ничего не сломали, не разбили. Ну, подумаешь, фотки себе поснимали;
— Кто мы такие, чтобы их ограничивать? Я вот лучше это посмотрю, чем мордобой или кровищу;
— Ничего вы не понимаете в современном искусстве.
Однако некоторые жильцы предположили, что видео с камер из лифта было запрошено не просто так, и молодые люди, возможно, кому-то помешали своей фотосессией.
Читайте также: в Краснодаре неизвестный ограбил в лифте 63-летнюю женщину в поселке Калинино.
- В Сочи прошел финал Кубка Никиты Мазепина по картингу. Фоторепортаж
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- Бездомная собака искусала ребенка во дворе школы в Новороссийске
- Более 40% выручки потеряли кинотеатры Краснодарского края в 2022 году
- Единую платежку ЖКХ планируют ввести в России
- Мобилизованных предпринимателей России освободили от статистической отчетности