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Парень с девушкой устроили откровенную фотосессию в лифте в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/paren-s-devushkoj-ustroili-otkrovennuyu-fotosessiyu-v-lifte-v-krasnodare-video
Парень с девушкой устроили откровенную фотосессию в лифте в Краснодаре
Фото t.me/vokros

Это произошло утром 16 января в многоквартирном доме ЖК «Параллели» в поселке Краснодарском.

Откровенную фотосессию сняли камеры видеонаблюдения, запись выложили в соцсети. На кадрах видно, что парень и девушка зашли в лифт. После этого девушка начала раздеваться, а парень ее фотографировал.

В комментариях к записи жильцы ЖК «Параллели» в основном с пониманием отнеслись к откровенной фотосессии в лифте и не стали осуждать молодых людей за их поступок:

— Ничего не сломали, не разбили. Ну, подумаешь, фотки себе поснимали;

— Кто мы такие, чтобы их ограничивать? Я вот лучше это посмотрю, чем мордобой или кровищу;

— Ничего вы не понимаете в современном искусстве.

Однако некоторые жильцы предположили, что видео с камер из лифта было запрошено не просто так, и молодые люди, возможно, кому-то помешали своей фотосессией.

Читайте также: в Краснодаре неизвестный ограбил в лифте 63-летнюю женщину в поселке Калинино.

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