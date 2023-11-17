Парень на иномарке снес 79-летнего электросамокатчика в Новороссийске

Авария произошла 17 ноября около 6:00 на проспекте Дзержинского.

Предварительно, 20-летний водитель автомобиля Honda во время движения наехал на 79-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении по крайней левой полосе на электросамокате.

В результате столкновения пожилой мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали в больницу, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска.

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