Парад колясок пройдет 1 июня в Новороссийске

Парад колясок «Чудомобиль» начнется 1 июня в 10:00 у ДК в станице Натухаевской.

К участию приглашаются все желающие, нужно только подать заявку и оригинально украсить детскую коляску.

Заявки принимаются до 28 мая по адресу улица Фрунзе, 51 в здании администрации в кабинете № 4, сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

Подробности можно уточнить по телефону: 8 (8617)27-40-49.

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