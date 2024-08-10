Параатлет отправился из Сочи в Крым на велосипеде с ручным приводом

Спортсмен с ограниченными возможностями здоровья Ярослав Святославский в честь юбилея зимней Олимпиады 2014 года решил провести одиночный ультратриатлон.

Для этого он проплыл 2,6 км в Черном море на федеральной территории Сириус. Затем он продолжил путь в Крым на велосипеде с ручным приводом.

Всего за 6 дней Святославский планирует преодолеть более 800 км. На протяжении всей дистанции его будут сопровождать тренеры и врачи, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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