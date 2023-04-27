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Панихиду по погибшим в зоне СВО бойцам совершил митрополит Григорий в хуторе Копанском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/panihidu-po-pogibshim-v-zone-svo-bojtsam-sovershil-mitropolit-grigorij-v-hutore-kopanskom
Видео канала «Кубань 24»

Всех погребенных на местном кладбище воинов он упомянул поименно. Владыка рассказал, что они нуждаются в памяти и молитвах родных.

«Мы будем помнить их, а значит, возносить молитвы Богу», ― отметил митрополит Григорий.

В хуторе прихожане и настоятель Свято-Покровского храма, священник Иоанн Мельник хотят построить большой мемориальный храм в память о защитниках Родины, погибших на разных исторических рубежах. После панихиды на месте строительства уже установили большой крест. Митрополит Григорий его освятил.

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