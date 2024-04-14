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Памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы отремонтировали в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pamyatnik-likvidatoram-chernobylskoj-katastrofy-otremontirovali-v-krasnodare
Памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы отремонтировали в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Памятник скульптора Владимира Золотухина в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС установили в Юбилейном микрорайоне в 2011 году.

Перед 38-й годовщиной с момента аварии на Чернобыльской АЭС памятник отремонтировали. На постаменте полностью заменили весь гранит и усилили специальным герметиком.

В Краснодаре ко Дню Победы приведут в порядок также памятники военной истории. На военных мемориалах восстановят плитку и лакокрасочное покрытие. В ближайшее время приступят к работам на Вечном Огне на улице Северной. Накануне ресурсоснабжающая организация почистила горелки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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