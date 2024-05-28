Памятник Александру Невскому открыли в Краснодаре

Монумент установили на территории Краснодарского президентского кадетского училища.

В открытии памятника принял участие мэр Краснодара Евгений Наумов, начальник учебного заведения Геннадий Барковский, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. По словам главы города, в училище свято чтят героическую историю России.

«Подвиги наших предков, великие победы, они все у нас в памяти. Нашим бойцам на передовой есть с кого брать пример. Пусть этот памятник станет для кадетов местом силы. Уверен, скоро они тоже станут достойными защитниками Родины», — отметил Наумов.

Скульпторами выступили члены Московского союза художников Ирина Макарова и Максим Батаев. Трехметровый памятник сделали из бронзы в полный рост.

«Великий защитник народа, веры православной, герой, — уверен, Александр Невский станет для будущих воинов примером на всю жизнь», — подчеркнул Геннадий Барковский.

Владыка пожелал кадетам, чтобы девиз Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде» — стал для каждого из них моральным ориентиром, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: памятник святым Петру и Февронии открыли в Ленинградском районе.