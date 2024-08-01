Память погибших в Первой мировой войне почтили 1 августа в Краснодаре

Ровно 110 лет назад Россия стала участником военного конфликта. В памятный день в сквере у мемориала Славным сынам Отечества в центре краевой столицы прошел траурный митинг. В нем приняли участие казаки, ветераны СВО и кадеты.

Митинг начался с исполнения гимнов России и Кубани. Память погибших в Первой мировой войне почтили казаки из разных городов и районов трех регионов страны, а также участники специальной военной операции.

«Мы отдали долг памяти нашим предкам, это очень важно. Наше молодое поколение должно видеть это, учиться на примерах их героических подвигов, которые они совершали во время войны. Историческая справка дает возможность нашей молодежи учиться на ошибках старших», — говорит председатель Союза казачьей молодежи Кубани, участник СВО Даниил Дьяченко.

Российская империя 110 лет назад вступила в Первую мировую после объявления войны Германией. Это событие изменило судьбы людей многих стран, а также политическую и географическую карту Европы.

«Плечом к плечу воевали, защищали нашу Родину, уничтожали противника, который посягнул на целостность нашего государства. Сегодняшнее мероприятие важно и для памяти, и для наших будущих поколений», — подчеркивает замглавы Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Будущие поколения на мероприятии представили казачьи кадетские корпуса из Новороссийска.

«Данное мероприятие должно быть регулярным не только в Краснодаре, но и в других городах, так как оно патриотическое. Люди не должны забывать свою историю, культуру, традиции, обычаи», — делится кадет Новороссийского казачьего корпуса Владислав Купреев.

На митинге присутствовали и представители военно-исторического общества. Выбор места для памятного мероприятия не случаен. Инициатором создания и установки монумента выступало Кубанское казачье войско. Воплотили идею в жизнь ведущие скульпторы юга России Алан Корнаев и Валерий Пчелин.

«Памятник «Славным сынам Отечества казакам и горцам — героям Первой мировой войны» открыли в июле 2016 года. Двухметровые скульптуры из бронзы — собирательные образы казака и горца. Они символизируют дружбу между кубанскими казаками и кавказскими народами», — рассказывает корреспондент Николай Тихий.

После возложения венков и цветов прошло заупокойное богослужение.